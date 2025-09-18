На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский военкор сообщил об обмене телами бойцов с Украиной

Военкор Коц: Россия провела с Украиной обмен телами в формате «1000 на 24»
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Россия и Украина провели обмен телами военнослужащих, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

«Сегодня мы отдали очередную 1000 украинских трупов. Нам вернули 24 погибших героя», — написал журналист.

Официальных подтверждений обмена от Минобороны РФ либо от украинской стороны пока не поступало.

Предыдущий обмен телами между странами состоялся в августе: Киев передал Москве 19 тел российских военнослужащих в обмен на 1000 мертвых бойцов ВСУ.

Также в августе Россия и Украина при посредничестве ОАЭ обменялись пленными по формуле «146 на 146». РФ также вернула домой восьмерых курян, которых удерживали в Сумской области с февраля. Помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что Киев снова «отбирал» пленных, а также отметил, что обменный фонд Украины приближается к нулю.

Ранее Песков ответил на вопрос о новых обменах пленными с Украиной.

