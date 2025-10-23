Над Воронежской областью сбили украинские беспилотники

Гусев: средства ПВО сбили над Воронежской областью не менее восьми дронов

Дежурные силы противовоздушной обороны сбили в Воронежской области не менее восьми беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он уточнил, что подразделения ПВО обнаружили и уничтожили дроны над двумя районами и городским округом области. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Губернатор отметил, что непосредственная угроза атаки беспилотных летательных аппаратов сохраняется в Воронеже, Россошанском, Острогожском, Лискинском и Бутурлиновском районах. Режим опасности беспилотников действует на всей территории области. Он призвал население не пренебрегать мерами безопасности.

22 октября Минобороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны уничтожили 15 беспилотников над российскими регионами. По информации ведомства, в период с 11:00 до 13:00 мск были сбиты 13 украинских дронов над Брянской областью и два — над Курской.

Ранее в Белгородской области сбили дрон ВСУ с надписью «с любовью для жителей».