Над российскими регионами за два часа уничтожены 15 беспилотников

МО: средства ПВО сбили 13 дронов над Брянской областью и два — над Курской

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 15 беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

По информации ведомства, в период с 11:00 до 13:00 мск были сбиты 13 украинских дронов над Брянской областью и два — над Курской.

Утром 22 октября Минобороны РФ заявило, что в течение ночи над территорией страны сбили 33 украинских беспилотника самолетного типа. Средства ПВО ликвидировали по одному дрону в Орловской, Тульской и Тверской областях. В Новгородской области отразили атаку двух летательных аппаратов, в Ростовской и Псковской областях — трех в каждой. Также по три цели нейтрализовали в Крыму и над акваторией Черного моря, по четыре — над акваторией Азовского моря и в Ленинградской области, восемь — в Брянской области.

Позднее в ведомстве сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за утро уничтожили восемь беспилотников Вооруженных сил Украины) над территорией Дагестана, три — над акваторией Черного моря и два — в Крыму.

Ранее в Белгородской области сбили дрон ВСУ с надписью «с любовью для жителей».