Ким Чен Ын пообещал продолжить «мощную» поддержку РФ в вопросе СВО

Позиция КНДР по украинскому вопросу остается ясной и последовательной, страна всегда будет поддерживать стремление России устранить первопричины этого кризиса и защитить свой суверенитет. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с зампредседателем Совбеза Дмитрием Медведевым, передает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что Северная Корея в соответствии с духом договора, который был заключен между Пхеньяном и Москвой, будет всегда мощно поддерживать позицию правительства и народа РФ.

Ким Чен Ын добавил, что КНДР высоко оценивает то, что Россия всесторонне поддерживает справедливый выбор, а также усилия северокорейского государства защитить обстановку безопасности государства.

Лидер КНДР добавил, что визит российской делегации в страну на празднование 80-летия создания ТПК имеет особое значение, это является мощной поддержкой и помощью северокорейскому народу КНДР и Трудовой партии, а также заметным шагом в стимулировании отношений дружбы между двумя странами и, в особенности, между правящими партиями.

Ранее Медведев в Пхеньяне передал Ким Чен Ыну письмо Ким Ир Сена Сталину.