В Британии сообщили о готовности направить войска на Украину

Министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил о готовности Лондона развернуть военный контингент на Украине, если будет достигнуто мирное соглашение по урегулированию украинского конфликта. Его слова приводит телеканал Sky News.

«Если президент США Дональд Трамп сможет достичь мирного соглашения, то мы будем готовы обеспечить мир на долгосрочной основе, что потребует от нас инвестиций и подготовки к развертыванию сил», — заявил Хили в ответ на вопрос о возможности отправки войск в случае урегулирования конфликта на вероятном саммите президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

По его словам, премьер-министр страны Кир Стармер также выразил готовность направить британские войска на Украину.

Хили подчеркнул, что Лондон уже выделил значительные средства на подготовку к потенциальному развертыванию войск на Украине в случае установления мира. По оценкам министра, общая стоимость размещения британского контингента на Украине может превысить £100 млн ($134 млн).

