Украинская разведка сообщила о новых российских бомбах

Россия переходит к массовому выпуску авиационных бомб, оснащенных усовершенствованными универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Об этом заявил заместитель главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий изданию «РБК-Украина».

По информации разведки, в сентябре-октябре Россия активно вела разработку и испытания данных управляемых бомб, и теперь перешла к их последовательному применению в боевых условиях. Ключевой особенностью этих боеприпасов является их дальность, достигающая 200 километров. В ходе последних испытаний одна из бомб преодолела расстояние в 193 километра. Также отмечается высокая устойчивость этих бомб к воздействию помех, создаваемых украинскими системами ПВО.

Скибицкий уточнил, что новые бомбы получили названия «Гром-1» и «Гром-2» и уже были использованы для ударов по целям в Днепропетровской области. Таким образом, российская армия, по данным украинской разведки, наращивает потенциал высокоточного оружия, способного поражать цели на значительном расстоянии.

