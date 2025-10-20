Российские военные взяли под контроль село Молодецкое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника» («ВХ»).

«Закрепление в селе создает предпосылки для расширения зоны контроля на Новоподгорное и дальнейшего наступления на Сергеевку», — говорится в публикации.

По мнению авторов Telegram-канала, это направление является вполне логичным, так как позволит укрепить огневой контроль над трассой Е-50, которая может быть использована ВСУ при отступлении из Красноармейска (украинское название — Покровск).

Накануне украинско-канадский политолог Оттавского университета Иван Качановский заявил, что на Западе говорят, что Украина побеждает в конфликте, хотя ВС РФ продвигаются вперед и готовятся взять под контроль сразу несколько городов в зоне СВО. По его словам, речь идет о Красноармейске, Мирнограде, Константиновке, Северске и Купянске.

Ранее в НАТО признали, что Россию невозможно остановить.