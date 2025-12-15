«Картина была жуткая»: в Екатеринбурге женщина со вспоротым животом выпала из окна дома

В Екатеринбурге под окнами дома нашли женщину со вспоротым животом

В Екатеринбурге следователи проводят проверку после падения женщины с высоты. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел на улице Академика Вонсовского. По данным портала, женщину обнаружили под окнами многоэтажного дома местные жители. Они предположили, что кто-то мог расправиться с пострадавшей и выбросить ее из окна. На эту мысль их натолкнуло то, что у женщины был вспорот живот.

Позже на место прибыли медики. Они выяснили, что причиной произошедшего была не расправа.

«Швы разошлись. Видимо, от падения с большой высоты. Но картина была жуткая», – рассказал очевидец.

Спасти пострадавшую не смогли. По какой причине неизвестная оказалась на асфальте, не уточняется. На данный момент в ситуации разбираются следователи. Они не исключают того, что это мог быть несчастный случай. Сейчас сотрудники СК проводят необходимые мероприятия, в том числе экспертизу, которая поможет узнать причину произошедшего.

