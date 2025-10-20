На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Германия закупит у США еще 15 истребителей F-35

Spiegel: Минобороны ФРГ намерено заказать у США еще 15 истребителей F-35
true
true
true
close
Нина Падалко/РИА Новости

Министр обороны Германии Борис Писториус планирует закупить дополнительно 15 истребителей F-35 американского производства. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на документы ведомства.

По его данным, стоимость 15 истребителей, производимых американской компанией Lockheed Martin, составит около 2,5 млрд евро ($2,9 млрд).

Бундесвер к настоящему моменту заказал 35 моделей этого истребителя, первые из них должны поступить в ВВС в 2027 году. F-35 заменит устаревшие Tornado.

Обновление парка истребителей имеет стратегическое значение, поскольку F-35 также предназначены для обеспечения так называемого ядерного обмена в будущем. В случае чрезвычайной ситуации F-35, как и Tornado, будут использоваться для доставки ядерного оружия США, хранящегося в Германии, к целям.

С точки зрения ВВС, закупка дополнительных истребителей F-35 крайне важна. Специалисты в области безопасности заявляют, что только расширение парка самолетов позволит Бундесверу соответствовать новым требованиям НАТО.

Летом сообщалось, что Германия закупит у Норвегии ракеты JSM для истребителей F-35.

Ранее Госдепартамент США одобрил продажу Нигерии боеприпасов на $346 млн.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами