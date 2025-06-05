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ФРГ закупит у Норвегии крылатые ракеты для истребителей F-35

Германия закупит у Норвегии ракеты JSM для истребителей F-35
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Нина Падалко/РИА Новости

Германия намерена закупить у Норвегии крылатые ракеты воздушного базирования Joint Strike Missile (JSM) для использования на истребителях F-35. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на информацию от министерства обороны Норвегии.

Контракт на приобретение ожидается до конца первой половины 2025 года. По данным агентства, стоимость сделки составит около 6,5 млрд норвежских крон (€560 млн). Бундестаг уже одобрил данный проект.

Норвегия, как предполагается, закупит ракеты у компании Kongsberg по запросу Германии, а затем эти ракеты будут установлены на 35 истребителях F-35, которые Германия приобретет у США.

Согласно норвежским источникам, Германия станет пятой страной после Норвегии, Японии, Австралии и США, покупающей ракеты Joint Strike Missile.

Ракеты JSM были разработаны норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace в сотрудничестве с американской Raytheon Missiles & Defense. Это современные ракеты, специально адаптированные для F-35, которые способны обнаруживать и поражать хорошо защищенные цели как на воде, так и на суше на больших расстояниях с высокой точностью.

До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. При этом министр обороны ФРГ Борис Писториус подписал с украинским коллегой Рустемом Умеровым договор об инвестициях в производство дальнобойного оружия на Украине.

Ранее в Германии призвали НАТО готовиться к «нападению» России к 2029 году.

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