В Британии обвинили «российских хакеров» в краже данных восьми военных баз

Хакеры, якобы действовавшие в интересах России, взломали базы данных сразу нескольких военных баз Великобритании и похитили персональную информацию о сотрудниках министерства обороны королевства. Об этом сообщает газета Daily Mirror со ссылкой на источники.

«Утверждается, что российские хакеры похитили документы, содержащие информацию о восьми базах ВВС Великобритании и Королевского флота, а также имена и адреса электронной почты сотрудников МО, и разместили их в даркнете», — говорится в материале.

Среди подвергшихся кибератаке объектов присутствует авиабаза Лейкенхит в графстве Саффолк. На ней базируются американские истребители F-35 и, вероятно, ядерное оружие.

В минобороны Британии уже прокомментировали сообщения СМИ, заявив о начале расследования по факту полученной информации.

12 октября другая британская газета — Telegraph — также бездоказательно обвинила Россию в кибератаке на автопроизводителя Jaguar Land Rover. По данным журналистов, в результате хакерской атаки производство было приостановлено более чем на месяц. Инцидент нанес большой экономический ущерб, а также поставил под угрозу 200 тысяч рабочих мест.

Ранее посольство РФ предупредило Британию о последствиях милитаризации киберпространства.