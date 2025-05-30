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Посольство РФ предупредило Британию о последствиях милитаризации киберпространства

Посольство РФ: британцы косвенно признают цифровую агрессию против РФ
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Max Acronym/Shutterstock/FOTODOM

Планы Великобритании создать киберкомандование и использовать хакеров для противостояния неугодным странам означают милитаризацию информационного пространства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий посольства России в Соединенном Королевстве.

«По сути, речь идет о милитаризации информационного пространства с нескрываемым прицелом на осуществление наступательных замыслов против России. Тем самым британцы косвенно признают свою роль в уже направленной на нашу страну цифровой агрессии», — говорится в сообщении.

В российской дипмиссии добавили, что подобная политика чревата разжиганием крупномасштабного противостояния в пространстве информационно-коммуникационных технологий.

До этого посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что работа Великобритании и ФРГ над новым высокоточным оружием окажется еще одним ударом по договоренностям о контроле над вооружениями после разрушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Ранее эксперт рассказал, зачем в Европе промывают мозги словами о «российской угрозе».

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