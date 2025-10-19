На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские войска сообщили о суточных потерях ВСУ на всех направлениях СВО

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли около 1,6 тыс. человек в зоне СВО
Anatolii Stepanov/Reuters

Суточные потери украинских сил в зоне спецоперации составили порядка 1 600 военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Подразделения группировки «Север» нанесли удары по танковым, егерским, десантно-штурмовым и штурмовым подразделениям ВСУ, а также бригаде теробороны в Сумской области. Потери украинской стороны на этом направлении превысили 210 человек. Помимо этого Россия уничтожила боевые бронированные машины, автомобили, артиллерийские орудия, в том числе САУ «Богдана», пусковую установку HIMARS и два склада.

Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила личный состав и технику ВСУ в Харьковской области и на территории ДНР. Здесь украинские формирования потеряли до 230 военнослужащих, танк, бронемашины, автомобили и склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение механизированным и горно-штурмовым частям ВСУ в районах Северска, Краматорска и Константиновки. Суточные потери противника оценили до 205 человек. Уничтожены бронетехника западного производства, радиолокационная станция и три склада боеприпасов.

Группировка «Центр» сообщила об ударах по украинским формированиям на нескольких участках. Суммарные потери противника составили до 485 военнослужащих, а также танк, бронемашина и автомобильная техника.

Подразделения «Востока» продвинулись в глубину обороны противника и заняли населенный пункт Полтавка в Запорожской области. Потери ВСУ на этом направлении превысили 380 человек, уничтожены бронемашины, артиллерийские орудия и склад материальных средств.

Группировка «Днепр» нанесла поражение силам противника в Херсонской и Запорожской областях. Здесь уничтожили более 90 украинских военнослужащих, автомобили, артиллерия, радиолокационная станция и склад боеприпасов.

Ранее российские военные взяли под контроль Чунишино в ДНР.

