В Запорожской области ликвидировали иностранных операторов БПЛА

Подпольщик Лебедев: в Запорожье уничтожили подразделение ВСУ с операторами БПЛА

Российские войска уничтожили склад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также цех по сборке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, всего Вооруженные силы РФ нанесли два удара.

«Уничтоженные цели: инфраструктурные объекты — цех по сборке БПЛА вместе со складом. Небольшое подразделение с несколькими пилотами БПЛА иностранного происхождения», — сказал Лебедев.

Он уточнил, что в подразделении числились пять граждан третьих государств.

Как отметил координатор подполья, также ударам подверглись объекты на территории Черкасской области. Были поражены цех по сборке дронов и «открытая площадка» около завода «Химволокно». Лебедев подчеркнул, что ВСУ хранили здесь бронированную военную технику и занимались ее распределением.

17 октября глава назначенной Киевом военной администрации Запорожской области Иван Федоров рассказал, что на подконтрольной украинским властям территории региона были повреждены несколько инфраструктурных объектов. О каких именно сооружениях шла речь, чиновник не уточнил.

Ранее в Запорожской области российский боец, спасаясь от гранаты, зачистил окоп ВСУ.