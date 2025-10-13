На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военные опровергли сообщения о всплытии подлодки РФ у берегов Франции

ТАСС: данные о всплытии подлодки РФ у Франции не соответствуют действительности
close
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Информация о неисправности подводной лодки «Новороссийск» не соответствует действительности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

По данным пресс-службы, в некоторых СМИ появилась информация о том, что у подлодки «Новороссийск» была обнаружена неисправность у берегов Франции.

«Информация, распространяемая рядом средств массовой информации о якобы имеющей место неисправности и, как следствие, экстренном всплытии дизель-электрической подводной лодки «Новороссийск» у берегов Франции, не соответствует действительности», — пояснили в пресс-службе.

Представители флота уточнили, что экипаж подлодки в настоящее время выполняет «плановый межфлотский переход после завершения выполнения задач в составе постоянного оперативного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море». При этом, согласно международным правилам судоходства, проход подводной лодки через пролив Ла-Манш осуществляется только в надводном положении.

13 октября Морское командование НАТО сообщало, что российская подводная лодка «Новороссийск», способная нести ракеты «Калибр», поднялась на поверхность у побережья Франции.

По данным альянса, подлодка Б-261 была вынуждена всплыть из-за технической неисправности. В сообщении командования НАТО подчеркивается, что силы альянса контролируют морскую обстановку в регионе и сохраняют готовность к обеспечению безопасности.

Ранее Трамп объявил о создании новой атомной подводной лодки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами