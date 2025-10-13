Военные опровергли сообщения о всплытии подлодки РФ у берегов Франции

ТАСС: данные о всплытии подлодки РФ у Франции не соответствуют действительности

Информация о неисправности подводной лодки «Новороссийск» не соответствует действительности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

По данным пресс-службы, в некоторых СМИ появилась информация о том, что у подлодки «Новороссийск» была обнаружена неисправность у берегов Франции.

«Информация, распространяемая рядом средств массовой информации о якобы имеющей место неисправности и, как следствие, экстренном всплытии дизель-электрической подводной лодки «Новороссийск» у берегов Франции, не соответствует действительности», — пояснили в пресс-службе.

Представители флота уточнили, что экипаж подлодки в настоящее время выполняет «плановый межфлотский переход после завершения выполнения задач в составе постоянного оперативного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море». При этом, согласно международным правилам судоходства, проход подводной лодки через пролив Ла-Манш осуществляется только в надводном положении.

13 октября Морское командование НАТО сообщало, что российская подводная лодка «Новороссийск», способная нести ракеты «Калибр», поднялась на поверхность у побережья Франции.

По данным альянса, подлодка Б-261 была вынуждена всплыть из-за технической неисправности. В сообщении командования НАТО подчеркивается, что силы альянса контролируют морскую обстановку в регионе и сохраняют готовность к обеспечению безопасности.

