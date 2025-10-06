На Украине хозяевам вернули «мобилизованного» кота

В Киевской области хозяевам вернули «мобилизованного» кота после огласки в социальных сетях. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

В чате села, где произошел инцидент, появилось фото кота на руках у хозяйки, узнали журналисты.

В местных Telegram-каналах также писали, что кота взяли с улицы якобы для сына сотрудника одного из территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

Накануне «Страна.ua» сообщило, что сотрудники ТЦК «мобилизовали» кота с улицы. На распространяемом видео запечатлено, как люди в военной форме забирают животное и уезжают с ним на машине.

В тот же день Киевский областной территориальный центр комплектования отверг данные о «котомобилизации». Там заявили, что «обвинения» ТЦК, свидетельствуют «о тяжелом мировоззренческом пороке нашего общества».

В ТЦК добавили, что информация, согласно которой кота похитили сотрудники военкомата, не соответствует действительности. Из заявления следует, что военкомы не носят форму, в которой попавшие на видео люди, поскольку это не положено уставом.

