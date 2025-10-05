В ТЦК опровергли сообщения о «котомобилизации» и обвинили украинцев в порочности

Киевский областной территориальный центр комплектования (аналог военкомата на Украине) отрицает сообщения о «котомобилизации». Заявление ТЦК опубликовано в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«То, что в похищении кота все и сразу обвинили ТЦК, свидетельствует о тяжелом мировоззренческом пороке нашего общества. Это значит, что вражеской пропаганде удалось главное — осквернить сердцевину нашего сопротивления россиянам, осквернить тех, кто комплектует наше войско», — говорится в заявлении.

В ТЦК добавили, что информация, согласно которой кота похитили сотрудники военкомата, не соответствует действительности. Из заявления следует, что военкомы не носят форму, в которой попавшие на видео люди, поскольку это не положено уставом.

Несколькими часами ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило, что сотрудники ТЦК «мобилизовали» кота с улицы. На распространяемом видео запечатлено, как люди в военной форме забирают животное и уезжают с ним на машине. Зачем им понадобился кот — неизвестно.

