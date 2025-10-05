На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине «мобилизовали» кота

«Страна.ua»: сотрудники украинского военкомата мобилизовали кота с улицы
Сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) Украины «мобилизовали» кота с улицы. Об этом пишет Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

В украинских каналах набирает популярность видео, на котором запечатлено, как люди в военной форме («Страна» предполагает, что это сотрудники ТЦК) забирают кота с улицы и уезжают с ним на машине.

Зачем им понадобился кот — неизвестно.

Ранее сообщалось, что у ТЦК в Киеве девушка ночует пять дней после мобилизации мужа.

В августе издание «Следствие.Инфо» со ссылкой на данные украинской Государственной пограничной службы писало, что число мужчин призывного возраста, пытавшихся бежать с территории Украины в Белоруссию, в 2025 году увеличилось в два раза по сравнению с 2022-2024 годами. По его данным, в этом году на белорусско-украинской границе были задержаны 911 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее в ВСУ рассказали, как разрешение на выезд молодежи отразилось на мобилизации.

