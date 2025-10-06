На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ОАК назвали дату новой поставки Су-34 в ВКС

ОАК: новые поставки Су-34 в ВКС запланированы до конца 2025 года
true
true
true
close
Валентин Капустин/РИА Новости

Новые истребители-бомбардировщики Су-34 будут переданы в Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) до конца 2025 года. Об этом рассказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха, сообщает ТАСС.

По его словам, предприятия ОАК держат высокий темп производства боевой техники, выполняя все свои обязательства перед ВКС России.

«Это не последняя поставка в этом году», — сообщил генеральный директор ОАК.

Сегодня также стало известно, что в Минобороны в рамках исполнения гособоронзаказа передана новая партия истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщили в «Ростехе».

Там подчеркнули, что данный тип самолета давно стал лучшим в своем роде и пользуется хорошей репутацией в ВКС.

Это уже пятая поставка бомбардировщиков Су-34 в рамках гособоронзаказа. Предыдущий раз машины пополнили парк оперативно-тактической авиации ВКС в сентябре этого года.

Российским военным поставили новейшие «Панцири-СМД» в зону СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами