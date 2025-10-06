В ОАК назвали дату новой поставки Су-34 в ВКС

ОАК: новые поставки Су-34 в ВКС запланированы до конца 2025 года

Новые истребители-бомбардировщики Су-34 будут переданы в Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) до конца 2025 года. Об этом рассказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха, сообщает ТАСС.

По его словам, предприятия ОАК держат высокий темп производства боевой техники, выполняя все свои обязательства перед ВКС России.

«Это не последняя поставка в этом году», — сообщил генеральный директор ОАК.

Сегодня также стало известно, что в Минобороны в рамках исполнения гособоронзаказа передана новая партия истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщили в «Ростехе».

Там подчеркнули, что данный тип самолета давно стал лучшим в своем роде и пользуется хорошей репутацией в ВКС.

Это уже пятая поставка бомбардировщиков Су-34 в рамках гособоронзаказа. Предыдущий раз машины пополнили парк оперативно-тактической авиации ВКС в сентябре этого года.

