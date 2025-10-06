На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-замглавы предприятия Минобороны РФ признал вину и заключил сделку со следствием

Экс-замглавы ГВСУ №4 Сметанюк признал вину и заключил сделку со следствием
Depositphotos

Бывший заместитель главы ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4» (ГВСУ № 4) Иван Сметанюк, который был арестован по обвинению в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, полностью признал свою вину и указал на других фигурантов дела. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, Сметанюк в ходе предварительного расследования дал подробные показания, которые изобличают участников преступления и явственно демонстрируют его активное сотрудничество со следствием. Кроме того, он подал ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

25 августа стало известно, что Следственный комитет России арестовал имущество Сметанюка по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. По данным следствия, в период с 2019 по 2020 год Сметанюк отвечал за строительство объектов в Хабаровском крае в соответствии с контрактом между государством и компанией «Креатив». Сообщается, что заказ не был исполнен, а ущерб Минобороны составил свыше 650 млн рублей.

Ранее в Нижегородской области возбудили дело о многомиллионном хищении на гособоронзаказе.

