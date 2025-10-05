В подполье сообщили об ударах по ж/д инфраструктуре в Сумской области

Удары нанесены по железнодорожной инфраструктуре в Сумской области на северо-востоке Украины. Об этом рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Сумская область (Шостка, Конотоп, Сумы, Сумский район)... Серия повторных взрывов, удары по железнодорожной инфраструктуре, частичное отключение света и коммуникаций», — сообщил он.

До этого мэр Андрей Садовой рассказал, что Львов на западе Украины оказался частично обесточенным после нескольких взрывов. По его словам, в городе продолжаются пожары. Садовой сообщил, что у властей нет информации о вредных выбросах на этом фоне, но призвал жителей закрыть окна и оставаться в безопасных местах.

Накануне Лебедев сообщил об ударах по узлам энергоснабжения и складам, расположенным в Черниговской области. По его словам, склады использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Координатор подполья выразил уверенность, что подразделения российских войск продолжают наносить по ним удары, чтобы «вывести из строя способы переброски резервов» украинских формирований.

Ранее в подполье рассказали об ударах по объектам в Харьковской области.