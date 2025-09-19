На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В подполье рассказали об ударах по объектам в Харьковской области

Подпольщик Лебедев: ВС РФ уничтожили предприятие по сборке БПЛА под Харьковом
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы РФ при нанесении ударов по Харьковской области Украины поразили склады и предприятие по сборке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, в ночь на 19 сентября в Харьковской области произошли взрывы. Всего было зафиксировано не менее пяти эпизодов.

«Удары носили массированный характер, под удар попали промзоны и склады в пригороде Харькова. Известно об уничтожении предприятия, собирающего БПЛА, в районе Песочина», — рассказал Лебедев.

Он добавил, что целью также стал пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Безлюдовки.

17 сентября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что военнослужащие страны продолжают развивать наступление в Купянске в Харьковской области. Как он сказал, боевые задачи на данном направлении выполняют подразделения группировки российских войск «Запад».

В тот же день стало известно, что север и частично запад Купянска перешли под контроль ВС РФ.

Ранее бойцы спецназа «Ахмат» поразили пункт дислокации ВСУ на Харьковском направлении.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами