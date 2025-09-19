В подполье рассказали об ударах по объектам в Харьковской области

Вооруженные силы РФ при нанесении ударов по Харьковской области Украины поразили склады и предприятие по сборке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, в ночь на 19 сентября в Харьковской области произошли взрывы. Всего было зафиксировано не менее пяти эпизодов.

«Удары носили массированный характер, под удар попали промзоны и склады в пригороде Харькова. Известно об уничтожении предприятия, собирающего БПЛА, в районе Песочина», — рассказал Лебедев.

Он добавил, что целью также стал пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Безлюдовки.

17 сентября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что военнослужащие страны продолжают развивать наступление в Купянске в Харьковской области. Как он сказал, боевые задачи на данном направлении выполняют подразделения группировки российских войск «Запад».

В тот же день стало известно, что север и частично запад Купянска перешли под контроль ВС РФ.

Ранее бойцы спецназа «Ахмат» поразили пункт дислокации ВСУ на Харьковском направлении.