Российский боец впечатлил врачей, принеся им свою оторванную руку

Российский военнослужащий сам принес в операционную свою оторванную руку. Об этом РИА Новости рассказал врач-анестезиолог медицинской службы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады 3-й армии Минобороны РФ с позывным «Кетанов».

По его словам, сравнительно недавно один из бойцов получил тяжелое ранение, которое привело к травматической ампутации руки на уровне плеча. В результате левая конечность была полностью утрачена, а правая держалась лишь на мягких тканях. Несмотря на это, военнослужащий самостоятельно зашел в операционную и спокойно лег на стол, чем поразил медиков своей выдержкой.

Врач отметил, что команда сделала все возможное для стабилизации состояния и формирования культи. Он пояснил, что вернуть руку уже невозможно, однако прогноз на выздоровление остается благоприятным: у бойца не пострадали голова, мозг и ноги, поэтому с протезированием он сможет вести полноценную жизнь.

«Кетанов» подчеркнул, что мужество пострадавшего произвело сильное впечатление даже на опытных медиков, привыкших к тяжелым ранениям на передовой.

В конце августа министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что показатель возвращения военнослужащих в строй после ранения сохраняется в Вооруженных силах России на уровне 97%. По его словам, такого результата удалось достичь благодаря внедрению новых медицинских технологий в войсковом звене.

