Житель российского региона подорвался на мине «Лепесток»

В ДНР местный житель получил ранение при подрыве на мине «Лепесток»

Житель Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) подорвался на противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток» на улице Маяковского. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Управление по документированию военных преступлений Украины администрации ДНР.

По информации ведомства, пострадавшим является 45-летний мужчина.

Отмечается, что всего, по состоянию на сегодняшний день, в ДНР зафиксировали 190 случаев подрыва жителей республики на «Лепестках». Среди них — 12 детей.

В начале сентября на мине «Лепесток» подорвался оператор ВГТРК Сергей Солдатов. Это произошло, когда съемочная группа остановилась для съемки в поле. Как рассказывал его коллега, журналист ВГТРК Станислав Бернвальд, большой кровопотери избежать удалось, поскольку раненому своевременно оказали медпомощь.

Впоследствии мужчину вертолетом доставили на лечение в Москву.

Ранее российский боец рассказал об использовании мин в виде IQOS Украиной.