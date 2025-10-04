Патрушев сравнил российскую армию с американской

Российская армия обладает большей мощью, чем любая другая в мире, включая американскую. Такое мнение высказал помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью телеканалу «Россия-1».

«Военные люди прекрасно понимают, что мы сейчас в военном отношении сильнее любой страны. Самой сильной армией многие называют США — ничего подобного, потому что наша армия сильнее и способна дать отпор», — отметил Патрушев.

При этом он подчеркнул, что даже такая мощная армия не смогла бы успешно противостоять коллективному Западу без внутренней поддержки страны.

По словам Патрушева, удержать агрессию всей Европы, опираясь только на вооруженные силы, было бы крайне сложно.

4 октября Патрушев указал на необходимость усиления Военно-морского флота России в ответ на агрессивное поведение западных стран в Балтийском и Черном морях.

Ранее в США сравнили американский и российский флоты.