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В США сравнили американский и российский флоты

19FortyFive: ВМФ России постепенно сокращает отрыв от ВМС США
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Быстрое наращивание военно-морского потенциала Россией ставит перед ВМС США серьезные вызовы. Современные российские противолодочные системы и гиперзвуковые ракеты «Циркон» представляют угрозу для существующей американской системы обороны, пишет издание 19FortyFive.

Издание отмечает, что новые российские разработки, в сочетании с сокращением американского флота, подрывают прежнее американское господство на море. Исторически мощный американский флот теперь сталкивается с угрозами со стороны в области подводных лодок и противокорабельного оружия. Среди прочего, авторы выделили сверхзвуковую крылатую ракету П-800 «Оникс» (SS-N-26 Strobile), способную поражать цели на расстоянии до 600 км. Запускаемая с кораблей, подводных лодок и береговых установок, «Оникс» предназначена для преодоления современных систем ПВО и несет как обычные, так и ядерные боеголовки.

Однако наиболее значительной угрозой, по мнению 19FortyFive, является гиперзвуковая ракета 3М22 «Циркон» (SS-N-33), чья заявленная дальность полета составляет 1 тыс. км, а скорость достигает 8-9 Махов, делая ее практически неуязвимой для современных систем противоракетной обороны.

В целом, резюмирует издание, российские противокорабельные ракеты, отличающиеся широким спектром возможностей и гибкостью применения, представляют серьезную угрозу для ВМС США и других морских сил.

В январе аналитик Калеб Ларсон заявил, что крейсер «Адмирал Нахимов» является уникальным судном, у которого нет аналогов на Западе.

Ранее был назван новый флагман ВМФ России.

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