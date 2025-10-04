На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Патрушев обвинил Запад в агрессии на Балтике и в Черном море

Павел Бедняков/РИА Новости

Помощник президента России Николай Патрушев указал на необходимость усиления Военно-морского флота России в ответ на агрессивное поведение западных стран в Балтийском и Черном морях. Об этом чиновник заявил в интервью телеканалу «Россия 1» (ВГТРК).

Патрушев отметил, что западные страны проявляют агрессию не только в Балтийском и Черном морях, но и планируют аналогичные действия в Арктическом регионе, а также на Дальнем Востоке.

«Они ведут себя очень агрессивно и на Балтике, и в Черном море. И хотят вести себя агрессивно на Севере, они это планируют», — сказал Патрушев.

Он заявил, что вместо утраты позиций, Россия должна активно развивать свой Военно-морской флот, что, по его словам, и происходит в настоящее время.

По словам помощника президента, присутствие России в Балтийском и Черном морях, Арктике и Дальнем Востоке станет сдерживающим фактором для потенциальных агрессоров. По мнению Патрушева, ослабление позиций России может спровоцировать усиление давления и создание проблем со стороны европейских лидеров.

Ранее СМИ сообщили, что НАТО усилит военное присутствие в Балтийском регионе после обнаружения беспилотников в небе над Данией.

