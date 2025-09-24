Российский военный вступил в рукопашный бой с солдатом Вооруженных сил Украины (ВСУ) и одержал над ним победу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира штурмового взвода группировки войск «Восток» с позывным Якут-За.

По словам военного, боец ВСУ скрывался в кустах, когда российские солдаты заходили в окоп на позиции. Украинский военнослужащий выхватил автомат у одного из них, после чего между ними завязалась драка.

«Мне удалось стянуть у него магазин, выкинуть патронник. Он был поздоровее меня, да и усталость давала о себе знать. Но несколько ударов я нанес. Потом вспомнил, что автомат был недалеко. Взял оружие, сделал выстрел», — рассказал военный.

14 августа российский штурмовик с позывным «Белый» рассказал агентству ТАСС, как, зайдя в тыл ВСУ у Январского в Днепропетровской области, он наткнулся на засаду из пяти человек и был вынужден вступить с ними в бой.

До этого другой российский боец вступил в рукопашную схватку с солдатом ВСУ во время штурма блиндажа в Донецкой народной республике. Военный занимался дзюдо, поэтому смог уложить противника на землю и зажать его коленкой. В это время другие штурмовики зачистили блиндаж и закрепились в нем.

Ранее МО сообщило о прорыве российских войск вглубь обороны ВСУ в районе Кировска.