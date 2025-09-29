На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский танкист уничтожил Leopard ВСУ в зоне СВО

Боец «Днепра» Уголек вышел в бой один на один с Leopard и победил
Sven Eckelkamp/Global Look Press

Командир танка Т-72Б3М с позывным Уголек вышел в бой один на один с немецким танком Leopard Вооруженных сил Украины в Запорожской области и одержал победу. Об этом пишет ТАСС.

«Я выходил с Leopard один на один и одержал победу. Поступила задача: танк противника работает. Выехали, смотрим - нет ничего. Тепловизор приближаю, смотрю - стоит», — вспомнил боец.

С третьего раза он смог попасть по противнику. Когда тот направился ему навстречу, российский танк вновь ударил по нему. Техника вместе с экипажем противника была уничтожена.

Недавно сообщалось, что танк ВС России произвел выстрел на рекордные 13,3 км во время взятия одного из населенных пунктов в зоне проведения СВО.

До этого «Столичный» рассказал, что танкисты ВС РФ организовывают круговую оборону для защиты танков от беспилотников ВСУ. По его словам, в случае обнаружения вражеского БПЛА экипаж занимает оборону танка с двух сторон и пытается сбить дрон.

Ранее российские бойцы два месяца прятались под танком от атак ВСУ.

