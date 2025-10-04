Кошкович: Киев готов идти на отчаянные шаги, чтобы вовлечь НАТО в конфликт

Украина готова пойти на отчаянные шаги ради вовлечения НАТО в конфликт с Россией. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

»Киев <...> рассчитывает заставить Россию ответить на свои действия разрушительным ударом, который бы привлек европейцев», — поделился Кошкович.

Он уточнил, что киевские власти находятся в «полном отчаянии».

4 октября профессор Колумбийского университета и авторитетный экономист Джеффри Сакс заявил, что неопределенность с поставками крылатых ракет Tomahawk Украине связана с кризисом управления в администрации США.

Сакс добавил, что, если бы представители Белого дома обладали необходимыми качествами, то США могли бы добиться урегулирования конфликта на Украине. Однако, по его словам, нужными компетенциями не обладают ни в Вашингтоне, ни в столицах Европы.

По данным источников газеты The Wall Street Journal, администрация США рассматривает возможность поставки Украине дальнобойных ракет, включая Tomahawk и Barracuda. Новые решения Вашингтона отражают изменение линии Белого дома, который ранее ограничивал использование Киевом поставленных систем для ударов вглубь России, считают эксперты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе заявили, что Украина едва ли получит Tomahawk.