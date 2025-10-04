На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Полицию Баварии могут наделить полномочиями сбивать беспилотники

Глава МВД Херман: в Баварии планируют наделить полицию полномочиями сбивать БПЛА
Shutterstock

В Баварии планируют наделить сотрудников полиции полномочиями сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом заявил министр внутренних дел страны Йоахим Херман, передает ТАСС.

«Мы хотим значительно расширить правовые возможности баварской полиции, чтобы она могла принимать немедленные и эффективные меры против дронов. Это также означает, что полиция сможет незамедлительно сбивать БПЛА в случае острой опасности», — сказал глава ведомства.

Херман добавил, что в ближайшее время министерство представит законопроект, в рамках которого будут предложены соответствующие поправки в закон.

В ночь на 3 октября аэропорт Мюнхена приостанавливал работу из-за неопознанных дронов над воздушной гаванью. В результате инцидента было отменено около 20 запланированных рейсов.

Газета Bild сообщила, что эти беспилотники сначала кружили над объектами бундесвера. По информации издания, первые БПЛА были замечены еще в 19:30 (20:30 мск) над авиабазой в Эрдинге, которая находится в восьми километрах от аэропорта Мюнхена.

4 октября аэропорт Мюнхена снова приостановил работу на фоне появления нескольких БПЛА.

Ранее в ФРГ заявили о планах по сотрудничеству с Украиной и Израилем в борьбе с дронами.

