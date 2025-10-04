Аэропорт Мюнхена снова приостановил работу на фоне появления беспилотников

Аэропорт Мюнхена снова приостановил работу на фоне появления нескольких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на службу безопасности авиагавани.

«В аэропорту Мюнхена закрыты обе взлетно-посадочные полосы», — говорится в заявлении аэропорта.

Агентство отметило, что пока не ясно, стали ли беспилотники причиной закрытия аэропорта.

В ночь на 3 октября аэропорт Мюнхена также приостанавливал работу из-за неопознанных дронов над воздушной гаванью. В результате инцидента было отменено около 20 запланированных рейсов.

Газета Bild сообщила, что эти беспилотники сначала кружили над объектами бундесвера. По информации издания, первые БПЛА были замечены еще в 19:30 (20:30 мск) над авиабазой в Эрдинге, которая находится в восьми километрах от аэропорта Мюнхена.

Ранее в ФРГ заявили о планах по сотрудничеству с Украиной и Израилем в борьбе с дронами.