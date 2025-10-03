Израиль заявил о перехвате всех судов флотилии Греты Тунберг

ЦАХАЛ сообщил, что за 12 часов перехватил все 42 судна флотилии «Сумуд»

В ходе операции «Щит горизонта» Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила контроль над флотилией «Сумуд» (в переводе с арабского — «стойкость, сопротивление»), состоящей из 42 судов. Операция, по данным ЦАХАЛ, заняла 12 часов и была направлена на предотвращение прорыва морской блокады сектора Газа, пишет ТАСС.

«Военнослужащие ВМС Израиля предотвратили попытку масштабного вторжения сотен людей на борту 42 судов, намеревавшихся прорвать законную морскую блокаду сектора Газа», — добавили в ведомстве.

После задержания все участники акции были доставлены в порт Ашдода и переданы органам полиции.

По данным ЦАХАЛ, начальник Генштаба армии Эяль Замир лично контролировал ход операции «Щит горизонта», находясь в командном центре ВМС Израиля и поддерживая связь с командующими на месте.

В Израиле подтвердили намерение и далее обеспечивать соблюдение морской блокады сектора Газа.

1 октября военные суда Израиля окружили флотилию «Сумуд». Экипажи кораблей и активисты, среди которых была Грета Тунберг, начали готовиться к возможному захвату судов, после чего видеосвязь с ними оборвалась.

Ранее Турция назвала терактом нападение кораблей Израиля на флотилию Греты Тунберг.