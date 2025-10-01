На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Израиль перехватил флотилию Global Sumud, судьба Греты Тунберг неизвестна

Paul S. Amundsen/NTB/Reuters

Израильские военные корабли перехватили гуманитарную флотилию «Сумуд» вблизи территориальных вод сектора Газа, связь с активистами, среди которых Грета Тунберг, в данный момент прервана, их судьба неизвестна. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

«Израильские ВМС захватили и теперь контролируют два судна. Мы также слышали, как израильское правительство обвинило флотилию в попытке провокации, когда они отказались от предложений доставить гуманитарную помощь в Газу», — говорится в публикации.

Десятки судов Global Sumud направлялись к побережью сектора Газа с гуманитарными грузами, чтобы «прорвать блокаду региона».

Как пишет Telegram-канал SHOT, свыше 20 кораблей ВМС Израиля окружили флотилию, потребовали изменить курс и не приближаться к зоне боевых действий. Экипажи кораблей и активисты начали готовиться к возможному захвату судов, после этого видеосвязь с ними оборвалась. По предварительной информации, уже задержаны два флагманских судна флотилии — «Альма и Сириус».

1 октября к флотилии Греты Тунберг приблизился израильский военный корабль и совершил агрессивный маневр. По сообщению СМИ, одному из флагманов флотилии, чтобы избежать столкновения, пришлось резко уклоняться. После этого израильский корабль кружил вокруг судна около 15 минут. Активисты считают, что это было сделано, чтобы заглушить дистанционную связь.

Ранее премьер Италии призвала флотилию Греты Тунберг остановиться.

Война в Газе
