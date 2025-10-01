На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Турции назвали терактом нападение военных судов Израиля на флотилию Тунберг

МИД Турции счел терактом нападение Израиля на суда флотилии «Сумуд»
Global Sumud Flotilla

В турецком МИД назвали терактом нападение израильских военных кораблей на суда гуманитарной флотилии «Сумуд», направляющиеся в сектор Газа. Пресс-релиз опубликован на сайте ведомства.

В министерстве заявили, что флотилия перевозила гуманитарную помощь для жителей анклава, а действия Израиля нарушают международное право и подвергают опасности жизни «невинных мирных жителей».

«Это нападение <...> является доказательством того, что фашистская и милитаристская политика, проводимая... правительством [премьера Израиля
Биньямина] Нетаньяху, обрекавшим Газу на голод, не ограничивается палестинцами, а направлена ​​против всех, кто борется с угнетением со стороны Израиля», — подчеркнули в МИД.

Там добавили, что предпринимают шаги, чтобы как можно скорее освободить задержанных, и призвали ООН и международные организации принять меры для снятия «незаконной блокады Газы».

Вечером 1 октября свыше 20 военных кораблей Израиля окружили флотилию «Сумуд», потребовали изменить курс и не приближаться к зоне боевых действий. Экипажи кораблей и активисты, среди которых была шведская экоактивистка Грета Тунберг, начали готовиться к возможному захвату судов, после чего видеосвязь с ними оборвалась.

Телеканал Al Jazeera передал, что израильское правительство обвинило флотилию в попытке провокации. По предварительной информации, были задержаны два флагманских судна флотилии — «Альма и Сириус».

Ранее в Израиле предложили поместить Грету Тунберг в тюрьму для террористов.

Война в Газе
