Силы ПВО России сбили за сутки более 140 украинских беспилотников

Минобороны: средства ПВО России за сутки сбили 142 БПЛА самолетного типа ВСУ
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки сбили 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны в сводке о ходе специальной военной операции.

«Средствами ПВО сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства Соединенных Штатов и 142 беспилотника самолетного типа», — проинформировало российское оборонное ведомство.

По данным Минобороны России, с начала спецоперации уничтожено свыше 87 тыс. украинских беспилотников.

Также в министерстве заявили, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение объекту транспортной инфраструктуры, обеспечивающему работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

Кроме того, российские военнослужащие ударили по местам сборки и хранения БПЛА большой дальности, складам с боеприпасами, а также пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 138 районах.

Ранее появились кадры удара по энергообъектам в Славутиче Киевской области.

