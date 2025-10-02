Силы ПВО России сбили за сутки более 140 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки сбили 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны в сводке о ходе специальной военной операции.

«Средствами ПВО сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства Соединенных Штатов и 142 беспилотника самолетного типа», — проинформировало российское оборонное ведомство.

По данным Минобороны России, с начала спецоперации уничтожено свыше 87 тыс. украинских беспилотников.

Также в министерстве заявили, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение объекту транспортной инфраструктуры, обеспечивающему работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

Кроме того, российские военнослужащие ударили по местам сборки и хранения БПЛА большой дальности, складам с боеприпасами, а также пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 138 районах.

Ранее появились кадры удара по энергообъектам в Славутиче Киевской области.