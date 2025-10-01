Гладков рассказал о последствиях атак ВСУ по Белгородской области

Гладков: в Белгородской области дроны повредили дома и объекты инфраструктуры

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по Белгородской области, предварительно, никто не пострадал. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он сообщил, что по уточненным данным, в поселке Разумное Белгородского района повреждены девять автомобилей.

«Два из них уничтожены огнем в результате падения фрагментов сбитой системой ПВО воздушной цели», — говорится в публикации.

Ударами беспилотников оказались повреждены частные дома в Нечаевке Белгородского района, в хуторе Леоновка и селе Долгое Валуйского округа, а также в Коновалово Волоконовского района.

«В селе Муром Шебекинского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника огнем уничтожены три частных дома», — рассказал Гладков.

Кроме того, в Тишанке Волоконовского района из-за сброса взрывных устройств с БПЛА пострадали остекление и входная группа административного здания, а в Коновалово другой дрон повредил два объекта инфраструктуры.

29 сентября мужчина пострадал при атаке украинского беспилотника на грузовой автомобиль в районе села Первое Цепляево Шебекинского округа. По словам Гладкова, он самостоятельно обратился в медицинское учреждение за помощью. Врачи диагностировали пострадавшему минно-взрывную травму и осколочные ранения в области головы и шеи.

