Россия не согласится на сделку, которая будет включать присутствие НАТО на Украине

Рябков: Россия не согласится на какое-либо присутствие НАТО на Украине
French Army/AP

Россия не согласится на сделку по Украине, которая будет включать какое-либо присутствие войск стран НАТО на Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ABC News.

Он отметил, что российская сторона не согласилась бы на мирное решение, которое включало бы их присутствие на украинской земле, если бы они были там в рамках гарантий безопасности или в качестве членов так называемой «коалиции желающих».

«Мы определенно ни в коем случае не будем подписываться, соглашаться или даже довольствоваться каким-либо присутствием войск НАТО на украинской территории», — сказал Рябков.

В совместном заявлении лидеров 10 европейских государств и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен говорится, что гарантии безопасности для Украины должны предусматривать создание возглавляемых Европой многонациональных сил. Предполагается, что они будут оказывать помощь Украине в восстановлении армии, обеспечении контроля над воздушным пространством и безопасности на море, а также осуществлять операции на украинской территории.

Ранее Зеленский объявил о планах США провести переговоры с Россией.

