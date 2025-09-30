Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли артиллерией село Любимовка Херсонской области. Об этом сообщил глава Каховского округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.

«Любимовка под артиллерийским огнем с правого берега. Только что [произошло] шесть прилетов», — говорится в сообщении.

В настоящий момент информация о пострадавших в результате атаки уточняется. По словам Филипчука, ВСУ подвергли атаке мирное население в праздник — День воссоединения регионов Донбасса и Новороссии.

Глава округа выразил уверенность в том, что руководство Киева в скором времени понесет ответственность за совершенные преступления.

До этого глава Алешкинского округа Херсонской области Руслан Хоменко сообщил, что бойцы ВСУ приблизительно 700 раз атаковали артиллерией и беспилотниками населенные пункты округа за неделю. По его словам, подсчет количества атак проводился ровно неделю.

Хоменко добавил, что в результате налетов оказались повреждены девять жилых домов, гражданские автомобили, продуктовый магазин, промзоны, склады и другие объекты. Глава округа подчеркнул, что украинская сторона продолжила также атаковать АЗС, которые не имеют никакого отношения к военным объектам.

Ранее удары ВСУ в Запорожской области привели к потерям среди врачей скорых.