На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВСУ обстреляли село в Херсонской области

Глава Каховского округа Филипчук: ВСУ обстреляли артиллерией село Любимовка
true
true
true
close
Anatolii Stepanov/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли артиллерией село Любимовка Херсонской области. Об этом сообщил глава Каховского округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.

«Любимовка под артиллерийским огнем с правого берега. Только что [произошло] шесть прилетов», — говорится в сообщении.

В настоящий момент информация о пострадавших в результате атаки уточняется. По словам Филипчука, ВСУ подвергли атаке мирное население в праздник — День воссоединения регионов Донбасса и Новороссии.

Глава округа выразил уверенность в том, что руководство Киева в скором времени понесет ответственность за совершенные преступления.

До этого глава Алешкинского округа Херсонской области Руслан Хоменко сообщил, что бойцы ВСУ приблизительно 700 раз атаковали артиллерией и беспилотниками населенные пункты округа за неделю. По его словам, подсчет количества атак проводился ровно неделю.

Хоменко добавил, что в результате налетов оказались повреждены девять жилых домов, гражданские автомобили, продуктовый магазин, промзоны, склады и другие объекты. Глава округа подчеркнул, что украинская сторона продолжила также атаковать АЗС, которые не имеют никакого отношения к военным объектам.

Ранее удары ВСУ в Запорожской области привели к потерям среди врачей скорых.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами