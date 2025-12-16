Киев может остаться без гарантий безопасности, если не согласится с условиями США

Представители США на переговорах в Берлине 14-15 декабря заявили украинской делегации, что Киев либо примет предложение о гарантиях безопасности для Украины, либо рискует полностью остаться без них. Об этом сообщает The Telegraph.

Американские официальные лица заявили, что на мирных переговорах в Берлине Украине предложили гарантии безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО. Однако американцы предупредили, что «они не будут действовать вечно», пишет издание.

Источники в правительстве США назвали гарантии безопасности для Украины «платиновым стандартом» и подчеркнули, что Киев и Европа довольны предложениями Трампа. Они же назвали предложение «крупнейшей победой для Украины и Европы на сегодняшний день».

«В основе этого соглашения лежит предоставление очень надежных гарантий – аналогичных тем, что содержатся в пятой статье НАТО. Также речь идет об очень сильном сдерживании численности вооруженных сил и арсенала», – заявил американский чиновник.

The Telegraph пишет, что для заключения мирного соглашения может потребоваться, чтобы гарантии безопасности для Украины одобрил Сенат США. Это является «ключевым требованием» Киева, так как гарантирует, что обязательства США не будут отменены будущим американским президентом.

Также президент США Дональд Трамп считает, что сможет убедить Владимира Путина принять предложения Вашингтона.

Подробности гарантий безопасности пока опубликованы не были. Однако по итогам берлинских переговоров 14-15 декабря европейские лидеры опубликовали совместное заявление с гарантиями безопасности для Украины. Они указали, что численность ВСУ должна остаться на уровне 800 тысяч человек, Украину необходимо принять в ЕС, а также нужно запустить механизм мониторинга и проверки прекращения огня под руководством США и международного сообщества. Также европейцы заявили о готовности создать «многонациональные силы» для обеспечения гарантий безопасности для Украины.

Отметим, что американские официальные лица утверждают, что 90% мирного соглашения по Украине уже согласовано. Однако компромисса не удалось найти по территориальным уступкам и по контролю над Запорожской АЭС.

Ранее в России заявили о желании добиться скорейшего завершения конфликта на Украине.