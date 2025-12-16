На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Алексей Щербаков упал с горы в пропасть в Японии

Комик Щербаков рассказал, что попал в ДТП в Японии на съемках автошоу
shcherbakov_alexei/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Комик Алексей Щербаков рассказал, как попал в серьезное ДТП на съемках автошоу в Японии. Юморист поделился воспоминаниями в шоу «За деньги», новый выпуск которого опубликован на видеоплатформе YouTube.

По словам Щербакова, съемки проходили в деревне, которая находится в 400 км от Токио. Щербаков катался на автомобилях с друзьями, но в какой-то момент потерял управление и скатился с обрыва.

«Я упал с горы в пропасть и 49 метров кувыркался. В итоге я сначала приземляюсь на крышу со всей силы, очень сильно получаю по башке и тогда еще получаю переломы», — вспоминает он.

Через два часа Щербаков смог добраться до больницы, где у него диагностировали сильный ушиб легких, переломы нескольких позвонков и рваные раны на локтях. После возвращения в Россию юморист вынужден носить специальный корсет и фиксатор для шеи.

В начале декабря звезду сериала «Удивительная миссис Мейзел» Венн Элтон Дэвис сбил автомобиль. Спасти женщину не удалось.

Ранее в ДТП с автобусом известной певицы пострадали 23 человека.

