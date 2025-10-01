В США назвали возможную «первую жертву» войны НАТО и России

NI: авианосец Gerald Ford может стать первой жертвой в случае войны НАТО с РФ

Авианосец Gerald Ford Военно-морских сил (ВМС) США может стать «первой жертвой» в случае военного конфликта РФ и НАТО, так как является легкой мишенью для российских гиперзвуковых ракет и подлодок. Об этом заявил обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Брэндон Вайхерт.

В своей публикации обозреватель обратил внимание на то, что у американского авианосца Gerald Ford нет «реальной защиты» от российской подлодки с гиперзвуковым оружием. Он выразил опасения, что к нему может незаметно приблизится российская подлодка типа «Ясень», вооруженная гиперзвуковыми ракетами, и нанести удар.

«Если между НАТО и Россией разразится война, этот великолепный авианосец может стать первой жертвой», — отметил обозреватель.

До этого агентство Bloomberg описало сценарий начала потенциальной войны между Россией и НАТО. Журналисты предположили, что конфликт может начаться с постановочного инцидента, что заставит страны — члены альянса применить пятую статью договора о принципе коллективной обороны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев объяснил, почему войны с Европой не должно быть.