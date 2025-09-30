На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белоусов вручил «Золотую Звезду» семье офицера, вызвавшего огонь на себя

true
true
true

Министр обороны РФ Андрей Белоусов передал «Золотую Звезду» Героя России вдове и дочерям младшего лейтенанта Константина Чиркова, который вызвал огонь на себя ради спасения сослуживцев в Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале российского Минобороны.

Глава оборонного ведомства отметил, что каждая «Золотая Звезда» является историей подвига российских военнослужащих. Однако, по его словам, а Чирковым произошел особый случай.

«Он командовал штурмовой группой. Там почти все были ранены, и он был ранен. Он отправил штурмовую группу, убедился, что они благополучно дошли, и вызвал огонь на себя. Так решил распорядиться своей жизнью», — сказал министр.

В Минобороны отметили, что Чирков спас жизни сослуживцев в ноябре 2024 года. Благодаря его действиям был удержан важный опорный пункт, который имел выгодное расположение для наступления российских войск.

26 сентября Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие российским военным, которые проявили мужество и героизм при выполнении задач спецоперации. Церемония прошла в Национальном центре управления обороной РФ.

Ранее участник СВО рассказал, думают ли военнослужащие ВС РФ о наградах.

