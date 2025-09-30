Белоусов вручил «Золотую Звезду» семье офицера, вызвавшего огонь на себя

Министр обороны РФ Андрей Белоусов передал «Золотую Звезду» Героя России вдове и дочерям младшего лейтенанта Константина Чиркова, который вызвал огонь на себя ради спасения сослуживцев в Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале российского Минобороны.

Глава оборонного ведомства отметил, что каждая «Золотая Звезда» является историей подвига российских военнослужащих. Однако, по его словам, а Чирковым произошел особый случай.

«Он командовал штурмовой группой. Там почти все были ранены, и он был ранен. Он отправил штурмовую группу, убедился, что они благополучно дошли, и вызвал огонь на себя. Так решил распорядиться своей жизнью», — сказал министр.

В Минобороны отметили, что Чирков спас жизни сослуживцев в ноябре 2024 года. Благодаря его действиям был удержан важный опорный пункт, который имел выгодное расположение для наступления российских войск.

26 сентября Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие российским военным, которые проявили мужество и героизм при выполнении задач спецоперации. Церемония прошла в Национальном центре управления обороной РФ.

