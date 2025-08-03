Боец ВС РФ рассказал о рекордном выстреле танка в зоне СВО

Танк Вооруженных сил (ВС) России произвел выстрел на рекордные 13,3 км во время взятия одного из населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал ТАСС военный с позывным «Столичный».

Боец пояснил, что союзники попросили у штурмового батальона срочную огневую поддержку. Они не могли продвинуться, так как в одном из зданий засели пулеметчики противника.

«Первый выстрел у нас был пристрелочным, был недолет 150 метров, а следующий выстрел уже на максималках. Достали 13 300, 47 секунд полета и попали точно в цель, здание разворошили», — поделился подробностями «Столичный».

Он добавил, что до этого максимальное расстояние, на которое танк производил выстрел, составляло около 12 км. Известно, что эта боевая машина пережила атаку нескольких украинских FPV-дронов.

До этого «Столичный» рассказал, что танкисты ВС РФ организовывают круговую оборону для защиты танков от беспилотников ВСУ. По его словам, в случае обнаружения вражеского БПЛА экипаж занимает оборону танка с двух сторон и пытается сбить дрон. Кроме того, боевую машину маскируют сетями, паутинками, лесками и закладывают заваленными деревьями.

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