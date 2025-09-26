На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские бойцы два месяца прятались под танком от атак ВСУ

Бойцы ВС РФ два месяца прятались под танком от непрерывных атак ВСУ
Кадр из видео/Telegram-канал «Romanov Лайт ]»

Двое российских военных почти два месяца прятались под танком от непрерывных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео с ними опубликовал военный корреспондент Владимир Романов в своем Telegram-канале.

Изможденные, черные от копоти участники спецоперации рассказывают, что в течение двух месяцев не могли покинуть свое вынужденное укрытие из-за непрерывных атак со стороны украинских войск.

Продовольствие им периодически скидывали беспилотники.

4 сентября стало известно, что раненый российский боец две недели самостоятельно выбирался из украинского тыла к позициям Вооруженных сил РФ.

По словам командира мотострелкового взвода Южной группировки войск с позывным «Ахи», этому военному удалось выжить благодаря знаниям и навыкам, полученным от жены, работающей фельдшером. Военнослужащий полз в ночное время, а днем лежал и обрабатывал раны.

Ранее российские разведчики провели два месяца в тылу ВСУ, не выдав себя.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
