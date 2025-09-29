США хотят увеличить производство ракет на случай конфликта с Китаем

Пентагон призывает производителей ракет в кратчайшие сроки «удвоить или даже учетверить» объемы производства в связи с потенциальным конфликтом с Китаем. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

По словам источников газеты, о стремлении ускорить производство 12 важнейших видов вооружений было объявлено в ходе серии встреч высокого уровня между руководством Пентагона и высокопоставленными представителями ряда американских производителей ракет.

Заместитель министра обороны Стив Файнберг принимает необычайно активное участие в работе Совета по ускорению производства боеприпасов и еженедельно созванивается с руководителями некоторых компаний для обсуждения этого вопроса, отмечает WSJ.

До этого сообщалось, что США приостанавливают продажи вооружения Европе для пополнения запасов.

Ранее в Китае допустили конфликт с США по пророчеству Киссинджера.