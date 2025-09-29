На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

США хотят увеличить производство ракет на случай конфликта с Китаем

WSJ: Пентагон призывает удвоить производство ракет из-за возможной войны с КНР
true
true
true
close
Joshua Roberts/Reuters

Пентагон призывает производителей ракет в кратчайшие сроки «удвоить или даже учетверить» объемы производства в связи с потенциальным конфликтом с Китаем. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

По словам источников газеты, о стремлении ускорить производство 12 важнейших видов вооружений было объявлено в ходе серии встреч высокого уровня между руководством Пентагона и высокопоставленными представителями ряда американских производителей ракет.

Заместитель министра обороны Стив Файнберг принимает необычайно активное участие в работе Совета по ускорению производства боеприпасов и еженедельно созванивается с руководителями некоторых компаний для обсуждения этого вопроса, отмечает WSJ.

До этого сообщалось, что США приостанавливают продажи вооружения Европе для пополнения запасов.

Ранее в Китае допустили конфликт с США по пророчеству Киссинджера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами