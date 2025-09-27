В Дании проходят учения по отражению атак беспилотников

Королевские военно-морские силы Дании проводят плановые учебные стрельбы по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте армии страны.

Из заявления следует, что маневры проходят недалеко от острова Шелландс Одде. В том числе в тренировках принимает участие экипаж фрегата Esbern Snare.

«Во время учений центр вооружений запускает в воздух учебный беспилотник, имитирующий траекторию полета, часто наблюдаемую при атаке на военные корабли. Задача фрегата — обнаружить, отследить и при необходимости уничтожить [дрон]», — отмечается в тексте.

Как рассказали в Вооруженных силах Дании, имеющиеся у королевства военные фрегаты оснащены разнообразным оружием, которое можно использовать против БПЛА.

23 сентября аэропорт Копенгагена приостановил работу в связи с обнаружением нескольких беспилотников недалеко от воздушной гавани. В правоохранительных органах рассказали, что вблизи аэропорта заметили от двух до четырех «крупных» дронов.

В ночь на 25 сентября в королевстве временно закрыли аэропорт города Ольборг из-за «БПЛА в воздушном пространстве». Как сообщили в полиции региона Южная Ютландия, еще несколько дронов появились вблизи трех других воздушных гаваней. Речь идет об аэропортах Скридструпа, Эсбьерга и Сеннерборга.

Ранее Дания приняла от Швеции средства для борьбы с беспилотниками.