Дания приняла от Швеции средства для борьбы с дронами

TV2: Дания приняла от Швеции средства для борьбы с беспилотниками

Дания получила от Швеции средства для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщает телеканал TV2 со ссылкой на заявление минобороны.

«Дания принимает предложение Швеции о предоставлении систем борьбы с беспилотниками к саммиту ЕС в Копенгагене на следующей неделе», — говорится в сообщении.

25 сентября глава минобороны королевства Троельс Лунд Поульсен заявил, что Дания не знает, откуда в воздушное пространство страны залетели дроны, но их точно запустил профессионал.

Он отметил, что военные Дании не стали сбивать беспилотники, так как опасались, что обломки упадут на дома жителей. Министр добавил, что доказательств того, что это были российские дроны, нет.

23 сентября власти Дании приостанавливали работу аэропорта Копенгагена из-за обнаружение нескольких дронов вблизи воздушной гавани. По информации датской полиции, над территорией аэропорта были замечены от двух до четырех «крупных» беспилотников.

Ранее сообщалось, что в Дании владельцам инфраструктуры могут разрешить сбивать дроны.