ВМС Британии увидели российские корабли в Ла-Манше

Военно-морские силы Великобритании проследили за проходом российских военных кораблей через пролив Ла-Манш. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление королевских ВМС.

По их данным, фрегат HMS Iron Duke и военно-морской вертолет Wildcat были задействованы с целью осуществления наблюдательной деятельности за проходом фрегата «Неустрашимый», а также грузового судна Sparta IV. По информации ВМС Великобритании, всего российские корабли отслеживались с 20 по 23 сентября с участием сил четырех стран НАТО.

«Российские военные корабли все чаще проходят через Ла-Манш. Королевские ВМС стоят круглосуточно на защите, чтобы следить за движением российских кораблей», — заявил замглавы Минобороны Великобритании Люк Поллард.

31 августа министерство обороны Британии сообщило, что Соединенное Королевство поставит ВМС Норвегии пять фрегатов типа 26 на сумму £10 млрд (около 1 трлн рублей). В ведомстве заявили, что эта сделка является «самой крупной в истории договоренностью об экспорте британских военных кораблей».

Глава норвежского министерства обороны Торе Сандвик пояснил, что Норвегия делает это для того, чтобы «сдерживать Россию» от выхода в Северное море и Атлантику с их подводными лодками и Северным флотом, который цел, несмотря на участие в боевых действиях на Украине.

