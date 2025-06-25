Британский флот проследил за российскими военными кораблями в проливе Ла-Манш

Военно-морские силы (ВМС) Великобритании проследили за российскими военными кораблями, когда те проходили через пролив Ла-Манш. Об этом заявили королевские ВМС, пишет ТАСС.

По их данным, 20–21 июня эсминец HMS Duncan и патрульный корабль HMS Mersey наблюдали за проходом корвета «Бойкий». Также Британия с помощью патрульного корабля HMS Trent и вертолетов Merlin следила за фрегатом «Адмирал Григорович».

Заместитель главы министерства обороны Великобритании Люк Поллард отметил, что случаи прохода российских военных кораблей через Ла-Манш участились.

«Каждый раз, когда они будут делать это, корабль королевских ВМС будет следить за ними», — сказал он.

12 июня стало известно, что отряд кораблей Северного флота завершил учения по применению высокоточного оружия и прибыл в порт кубинской Гаваны. Официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что власти США серьезно относятся к событиям на Кубе.

До этого помощник президента РФ и председатель Морской коллегии России Николай Патрушев заявил, что Североатлантический альянс пытается блокировать Россию на Балтике. Он отметил, англосаксы координируют действия НАТО в Балтийском море и Финском заливе, направленные на блокаду РФ, в том числе с целью парализовать работу российских портов в Ленинградской и Калининградской областях. Патрушев добавил, что страны альянса используют террористические методы. В качестве примера он привел «пиратский захват судна Eagle S на Балтике».

Ранее Маск высмеял британский флот и сравнил его с российским.